Об этом Павел Климкин написал в facebook .

Таким образом бывший министр иностранных дел Украины отреагировал на слова Шольца о содержании разговора с Путиным накануне полномасштабного вторжения РФ.

"Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа. Ни больше ни меньше. У Шольца наконец-то "лопнуло терпение", и он начал говорить более откровенно. Шольцу Путин сказал, что Украина и Белоруссия не могут существовать как независимые государства. Он также говорит, что Путин хотел разделить Европу карандашом и полностью захватить Украину. Именно это и означает новый пакт", - убежден Климкин и напомнил, что пакт Молотова – Риббентропа привел ко Второй мировой.

По его мнению, Запад просыпается и начинает понимать, что дать Путину достичь какого-то успеха означает эскалацию.

"К сожалению, Запад также осторожно относится к нашей победе, поскольку опасается реакции российского режима и в первую очередь не знает, что делать с Россией. Мы должны вдохновить и убедить Запад на правильный ответ: Россию нужно победить. Несколько месяцев назад этого во многих западных столицах даже не могли себе представить, но более откровенные слова Шольца являются свидетельством изменений в отношении России. Эти изменения нужно поддержать", - убежден Климкин.

21 августа Олаф Шольц признался, что Владимир Путин в разговоре с ним незадолго до полномасштабного вторжения заявил, что Украина и Белоруссия не должны существовать как независимые государства.

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