У Шария есть будущее только в украинской тюрьме, - политтехнолог Подорожный

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Политтехнолог отметил, что Украина обращалась в Испанию с просьбой выдать "этого деятеля русских искусств", который в последние годы проживает неподалеку от Барселоны, и вот сегодня наступил такой момент.



"Будущее у Шария одно, его так или иначе должны убрать российские спецслужбы, Шарий фигура не слишком велика. Он бекал из Европы для того, чтобы информационно уничтожить Украину, используя пророссийские нарративы", - подчеркнул Юрий Подорожный.



Политтехнолог отметил, что такая деятельность Шария сопровождалась поддержкой российских спецслужб, включая предоставление связей, средств, а также популярность в сетях обеспечивалась ботофермами, работавшими против Украины от российских спецслужб.



"Его лучшее будущее будет, если бы сегодня Шарий был передан украинским спецслужбам, по крайней мере в конечном итоге останется жив, потому что России он не нужен. Поэтому его задача сегодня сделать все возможное и не возможное, чтобы попасть в украинскую тюрьму, иначе будущего в этого деятеля нет".



Попутчик добавил, что на полученные деньги от российского заказчика распространилась идея создания партии Шария и понятно, что Кремль не хотел бы, чтобы заговорил такой персонаж как Шарий.

16 февраля СБУ объявило подозрение в госизмене блоггеру и номинальному лидеру одноименной партии Анатолию Шарию.

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4 мая правоохранители Испании задержали Анатолия Шария

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