У Шария есть будущее только в украинской тюрьме, - политтехнолог Подорожный
Юрий Подорожный, политтехнолог, считает, что пророссийский блоггер Шарий не нужен России и российские спецслужбы могут его убрать, поэтому единственный его путь остаться в живых - быть переданным украинским спецслужбам
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Политтехнолог отметил, что Украина обращалась в Испанию с просьбой выдать "этого деятеля русских искусств", который в последние годы проживает неподалеку от Барселоны, и вот сегодня наступил такой момент.
"Будущее у Шария одно, его так или иначе должны убрать российские спецслужбы, Шарий фигура не слишком велика. Он бекал из Европы для того, чтобы информационно уничтожить Украину, используя пророссийские нарративы", - подчеркнул Юрий Подорожный.
Политтехнолог отметил, что такая деятельность Шария сопровождалась поддержкой российских спецслужб, включая предоставление связей, средств, а также популярность в сетях обеспечивалась ботофермами, работавшими против Украины от российских спецслужб.
"Его лучшее будущее будет, если бы сегодня Шарий был передан украинским спецслужбам, по крайней мере в конечном итоге останется жив, потому что России он не нужен. Поэтому его задача сегодня сделать все возможное и не возможное, чтобы попасть в украинскую тюрьму, иначе будущего в этого деятеля нет".
Попутчик добавил, что на полученные деньги от российского заказчика распространилась идея создания партии Шария и понятно, что Кремль не хотел бы, чтобы заговорил такой персонаж как Шарий.
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