Это же абсурд. Страна – в войне. ОПЗЖ — враждебная Украине партия.

Ее лидер – Медведчук – государственный и зменник. А его правая рука — Нестор Шуфрич и дальше возглавляет комитет по свободе слова.

Почему? Это вопрос к Зеленскому и партии "Слуга народа". Для них сменить Шуфрича — не составляет никакой проблемы.

Проблема же для государства, что человек Медведчука продолжает руководить важным для страны комитетом. Можно сотни раз с высоких трибун повторять слова о демократии в Украине и отмечать важность прессы во время войны. Но когда в твоем государстве Шуфрич — главный по СМИ от парламента, эти слова не имеют никакой ценности.

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Напомню несколько фактов из жизни Нестора Шуфрича. Может, кто-то в "Слуге народа" из-за отсутствия опыта и в силу своего возраста этого не знает.

1. В 1998 году Шуфрич впервые был избран народным депутатом Украины в Закарпатском избирательном округе № 70 и присоединился к СДПУ(о). С тех пор в парламентских кулуарах шутили, что у Нестора Ивановича мобильный только с одной кнопкой – для принятия звонков от Виктора Медведчука.

2. В 2004 году во время выборов главы государства Шуфрич был представителем кандидата Виктора Януковича. Именно тогда Нестор Иванович бросился в потасовку в ЦИК с оппонентами от "Нашей Украины".

3. Дважды избирался в Верховную Раду по списку Партии регионов. Дважды при Януковиче был министром по чрезвычайным ситуациям и занимал должность заместителя Секретаря СНБО. Во второй раз, в 2010 году Нестор Иванович избавился от министерского портфеля из-за конфликта с тогдашним главой Администрации президента Сергеем Левочкиным. Год назад после заседания фракции ПР Шуфрич ударил верного помощника Януковича. Левочкин вспомнил ему год спустя.

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4. В 2005 году против Нестора Шуфрича было возбуждено 18 уголовных дел. Однако ни одно из них так и не попало в суд. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, нарушении законодательства при добыче газа, незаконной приватизации объектов недвижимости, подкупе избирателей.

5. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, существенно ограничивших права граждан и свободу слова. На досрочных выборах в Верховную Раду 2014 баллотировался по спискам партии "Оппозиционный блок". В ноябре 2017 года вступил в партию "За жизнь", основанную бывшим членом "Оппоблока" Вадимом Рабиновичем. От ОПЗЖ Шуфрич баллотировался в Верховную Раду девятого созыва.

6. Нестор Иванович утверждает, что у него зеленый пояс по каратэ. В 2008 году Шуфрич публично вызвал на поединок тогдашнего руководителя Государственного управления делами Валерия Гелетея. Однако этот поединок так и не состоялся. Нестор Иванович поспаринговал на телекамеры со своим тренером.

30 сентября 2014 зеленый пояс не спас Шуфрича в Одессе. Там он попал под руку активистов.

7. Кума Нестора Шуфрича – жена Медведчука – Оксана Марченко. Она в июле 2017 вместе с боксером Владимиром Кличко крестила дочь Нестора Ивановича и его третьей жены Екатерины.

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий

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