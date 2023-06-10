Футбол: Ребров - новый тренер сборной Украины, "Шахтер" уволил тренера и конец сезона УПЛ

Без сомнений, что главной новостью за последнюю неделю является назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины по футболу.

Сергей Ребров подписал с Украинской ассоциацией футбола контракт на три года - до 30 июля 2026 и будет руководить национальной командой в отборочных циклах Евро-2024 и ЧМ-2026.

Он заменил в сборной Украины и. о. главного тренера Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда приступила к отбору Евро-2024 и проиграла в стартовом матче Англии (0:2).

Ассистентами Сергея Реброва станут испанцы Висенте Гомес, Альберто Босх, Уная Мельгоса и украинцы Глеб Платов и Рустам Худжамов.

Уже 12 июня сборная Украины сыграет в Бремене товарищеский матч против Германии.

В квалификациях Евро-2024 наша команда 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.

Фото: twitter.com/alainfcae

В минувший уикенд в Украине сыграли последний тур Премьер-лиги.

"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.

"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу. "Верес" (31) и "Ингулец" (31) сыграют в переходных матчах за сохранение места в премьер-лиге с третьей и четвертой командами первой лиги - запорожским МФК "Металлург" и черкасским ЛНЗ.

Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в 14-е. "Днипро-1" выиграл серебро впервые в истории. Для "Зари" бронза УПЛ оказалась четвертой.

"Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Днепр-1" вышел в квалификацию ЛЧ, "Заря" – Лиги Европы. "Динамо" и "Ворскла" будут сражаться в Лиге конференций.

Фото: upl.ua

9 июня главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич подтвердил хорватским СМИ, что больше не работает в донецком клубе.

Йовичевич сказал, что покинул "Шахтер". От более развернутого комментария специалист отказался. В настоящее время он находится в Загребе.

По информации ряда украинских СМИ, владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича.

Клуб уже ищет нового главного тренера. Рассматривается несколько европейских специалистов и тренер "Зари" Патрик ван Леувен.

Футбол TIME утверждает, что хорвата заменит нидерландец Патрик ван Леувен. По данным Романа Бебеха из "Бомбардира", контракт с Йовичевичем будет расторгнут.

Фото: Getty Images

Теннис: Свитолина в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Элина Свитолина продолжает приятно удивлять после декрета и постепенно возвращается в список лучших теннисисток мира.

На неделе Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира "Ролан Гаррос", где, к сожалению, уступила второй ракетке мира Арине Сабаленко со счетом 4:6, 4:6.

После матча белоруска, выступающая в Париже в нейтральном статусе, демонстративно подошла к сетке и ожидала, когда украинка пожмет ей руку. Но Свитолина делать этого не собиралась.

"Не знаю, почему Сабаленко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Разогрела ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да. Я не обращаю на это особого внимания. меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", - сказала Свитолина, в адрес которой из-за отказа поздравить соперницу начали свистеть болельщики.

Сейчас Элина Свитолина занимает 192 позицию в рейтинге WTA. Однако ожидается, что уже в обновленном рейтинге, который будет обнародован в понедельник, украинка поднимется на 134 место.

Фото: Getty Images

Бокс: Александр Усик и заявления о Крыме и россиянах

Украинский боксер Александр Усик уверен, что ВСУ смогут деоккупировать Крым.

"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь. Когда закончится война? Если бы я знал как и когда, то сказал бы. Трудно сказать. Я не знаю просто", - сказал Усик.

По словам боксера, россияне – это больные и неизлечимые люди .

"Враг говорит, что бьет по военной инфраструктуре – это все ложь. Я вижу, куда они бьют. Каждый день мы видим, куда они бьют – по электростанциям, мостам, госпиталям. Это терроризм, по-другому я не могу назвать такие действия: когда ты это каждый день слышишь, то какая-то внутренняя злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи, при этом они еще и кричат, что они молодцы, что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, кажется, неизлечимы», – заявил Усик.

Фото: Getty Images