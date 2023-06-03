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У сбитых БПЛА Shahed обнаружили запчасти из стран-союзников Украины, - Данилов

3 июня, 2023 суббота
07:40
Война с Россией

В иранских дронах-камикадзе Shahed нашли детали из стран, являющихся союзниками Украины. СНБО будет тщательно разбираться с этим вопросом

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

В ответ на вопрос о странах, которые помогают России в обходе санкций и поддержке производства ракет и дронов Данилов отметил, что необходимо разобраться сначала в том, как находящаяся под санкциями Россия может использовать запчасти от стран-союзников Украины.

"Мы их разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", – сказал он.

Также он добавил, что это уже не первый случай, но по этому вопросу уже разбираются.

Секретарь предположил, что запчасти могли быть закуплены еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку многие беспилотники были произведены в период с 2019 по 2021 год.

"Но это тем не менее не снимает определенных процессов, которые и сейчас находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - добавил он.

  • Напомним, что специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил , что увидел готовность Украины и России к переговорам, но риск эскалации еще высок. Данилов ответил, что дверь для диалога закрыта.
Алексей Данилов
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