У Samsung будут чипы памяти нового поколения: акции компании выросли на 6%
Акции Samsung подскочили более чем на 6% после сообщения о том, что компания завоевала право поставлять современные чипы памяти фирме Nvidia
Об этом сообщает Bloomberg.
Крупнейшая южнокорейская компания по производству электроники Samsung начнет поставлять новое поколение чипов памяти (HBM3), оптимизированное для работы с ускорителями искусственного интеллекта с четвертого квартала. Акции компании выросли больше всего с января 2021 года – на 6%.
"После успешного вхождения в цепочку поставки HBM3 мы предполагаем, что Samsung станет одним из основных поставщиков этих чипов. Мы рассматриваем Samsung как долгосрочную выгоду роста рынка чипов памяти и искусственного интеллекта", - написали аналитики Nvidia, повысив целевую цену для Samsung со 110 тыс. до 120 тыс. вон.
Как сообщает Korea Economic Daily, Samsung заключила соглашение о поставках чипов HBM3 с компанией Nvidia, когда ее чипы прошли окончательный тест на качество американским разработчиком микросхем. Samsung начнет поставку ключевых микросхем памяти уже в следующем месяце.
Компания Nvidia, чьи акции в этом году выросли втрое до рыночной стоимости в $1,2 трлн, может получить лучшую производительность и более стабильные поставки благодаря Samsung.
Поставщики электроники компании Samsung также подорожали на этой новости, в частности, фирма по тестированию и упаковке чипов Hana Micron Inc. и поставщик печатных плат Daeduck Electronics Co.
Компания Hynix является мировым лидером в сфере снабжения чипов HBM3, но Samsung заявила, что планирует выпустить обновленный чип HBM3 позже уже в этом году.
- Ранее компания Samsung Electronics показала, что ее новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra продолжает работать даже после того, как его опустили в аквариум с водой.
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