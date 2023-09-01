Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии У Samsung будут чипы памяти нового поколения: акции компании выросли на 6%

У Samsung будут чипы памяти нового поколения: акции компании выросли на 6%

1 сентября, 2023 пятница
15:41
Технологии Samsung

Акции Samsung подскочили более чем на 6% после сообщения о том, что компания завоевала право поставлять современные чипы памяти фирме Nvidia

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая южнокорейская компания по производству электроники Samsung начнет поставлять новое поколение чипов памяти (HBM3), оптимизированное для работы с ускорителями искусственного интеллекта с четвертого квартала. Акции компании выросли больше всего с января 2021 года – на 6%.

"После успешного вхождения в цепочку поставки HBM3 мы предполагаем, что Samsung станет одним из основных поставщиков этих чипов. Мы рассматриваем Samsung как долгосрочную выгоду роста рынка чипов памяти и искусственного интеллекта", - написали аналитики Nvidia, повысив целевую цену для Samsung со 110 тыс. до 120 тыс. вон.

Как сообщает Korea Economic Daily, Samsung заключила соглашение о поставках чипов HBM3 с компанией Nvidia, когда ее чипы прошли окончательный тест на качество американским разработчиком микросхем. Samsung начнет поставку ключевых микросхем памяти уже в следующем месяце.

Компания Nvidia, чьи акции в этом году выросли втрое до рыночной стоимости в $1,2 трлн, может получить лучшую производительность и более стабильные поставки благодаря Samsung.

Поставщики электроники компании Samsung также подорожали на этой новости, в частности, фирма по тестированию и упаковке чипов Hana Micron Inc. и поставщик печатных плат Daeduck Electronics Co.

Компания Hynix является мировым лидером в сфере снабжения чипов HBM3, но Samsung заявила, что планирует выпустить обновленный чип HBM3 позже уже в этом году.

  • Ранее компания Samsung Electronics показала, что ее новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra продолжает работать даже после того, как его опустили в аквариум с водой.
Новости
Мир
Экономика
Южная Корея
Читайте также:
Давид Арахамія
1 сентября, 2023 пятница
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
Данило Гетманцев
31 августа, 2023 четверг
Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге
Назарій Русин, "Зоря"
1 сентября, 2023 пятница
Лига конференций: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Заря"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
1 сентября
16:41
Воевал против Украины: в Чехии приговорили снайпера к 21 году тюрьмы
16:39
В Украине простились с военными, погибшими в результате падения двух вертолетов над Донетчиной
16:29
На модернизацию железной дороги направили €100 млн. На что пойдут средства
16:26
В Сумской области предупредили об угрозе ударных БПЛА
16:21
ОП: Украина обжалует зерновые ограничения ЕС в случае продления запрета
16:20
Смартфон
Украина запустила приложение "Мрия" для образования детей за границей
16:19
Россия запустила новый фейк о торговле детьми в Украине
16:19
Эксклюзив
Около 160 тысяч украинских школьников имеют статус ВПЛ: история маленькой киевлянки, которая в этом году вынужденно пошла в школу во Львове
16:11
Эксклюзив
Оккупанты усилили обстрелы гражданских населенных пунктов Купянского района, - вр.и.о.начальника РВА Канашевич
16:02
"Заря" узнала соперников в Лиге конференций. Результаты жеребьевки
15:55
В школах на ВОТ не допустили к занятиям старшеклассников, не имеющих паспортов РФ, - Центр нацсопротивления
15:52
Правительство назначило заместителей министра энергетики и согласовало кандидатуры нескольких глав РГА
15:44
В РФ подтвердили дату встречи Путина и Эрдогана
15:35
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
15:28
Чехия сократила список городов, где будут принимать украинских беженцев
15:22
Из порта Одесчины вышли два загруженных чугуном и рыжей судна, которые были заблокированы все время масштабной войны
15:12
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
15:09
Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных
15:09
Энергоатом запустил всеукраинский творческий проект для детей "Все будет Украина". Как присоединиться
14:59
Правительство утвердило требования к местам жительства ВПЛ. По всей Украине пройдут проверки
14:34
OPINION
Зеленский идет на выборы. Почему ему можно посочувствовать
14:26
На Луне нашли новый кратер: возможно, это место падения аппарата РФ "Луна-25"
14:11
Послов РФ и Беларуссии пригласили на вручение Нобелевской премии. МИД Украины отреагировал
14:09
Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: погиб гражданский
13:34
Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени
13:29
Глава МОН рассказал о специальной программе обучения украинских детей за границей
13:24
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
13:22
Жатва-2023: аграрии намолотили более 33 млн тонн урожая
12:59
СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома РФ за подготовку "выборов" на ВОТ Украины
12:44
Фитнес-тренеру Заволоке, публично оскорблявшему военных в Полтаве, избрали меру пресечения
12:33
Министр рыбхоза Японии извинился за то, что назвал воду с Фукусимы "загрязненной", но отказался увольняться
12:29
На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях
12:11
Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса
12:06
Эксклюзив
Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине
12:00
В России будут искать новые способы для распространения нарративов, недавно утвердившихся для информационной войны, - ГУР
12:00
нафта термінал корабель танкер
Мировые цены на нефть продолжат расти
11:59
Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан
11:56
Курс валют 1 сентября: цены на доллар, евро, злотый
11:49
В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
11:45
Обновлено
Ночная атака беспилотников на Россию: под Москвой горит завод по производству электроники для ракет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV