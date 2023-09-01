У Samsung будут чипы памяти нового поколения: акции компании выросли на 6%

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая южнокорейская компания по производству электроники Samsung начнет поставлять новое поколение чипов памяти (HBM3), оптимизированное для работы с ускорителями искусственного интеллекта с четвертого квартала. Акции компании выросли больше всего с января 2021 года – на 6%.

"После успешного вхождения в цепочку поставки HBM3 мы предполагаем, что Samsung станет одним из основных поставщиков этих чипов. Мы рассматриваем Samsung как долгосрочную выгоду роста рынка чипов памяти и искусственного интеллекта", - написали аналитики Nvidia, повысив целевую цену для Samsung со 110 тыс. до 120 тыс. вон.

Как сообщает Korea Economic Daily, Samsung заключила соглашение о поставках чипов HBM3 с компанией Nvidia, когда ее чипы прошли окончательный тест на качество американским разработчиком микросхем. Samsung начнет поставку ключевых микросхем памяти уже в следующем месяце.

Компания Nvidia, чьи акции в этом году выросли втрое до рыночной стоимости в $1,2 трлн, может получить лучшую производительность и более стабильные поставки благодаря Samsung.

Поставщики электроники компании Samsung также подорожали на этой новости, в частности, фирма по тестированию и упаковке чипов Hana Micron Inc. и поставщик печатных плат Daeduck Electronics Co.

Компания Hynix является мировым лидером в сфере снабжения чипов HBM3, но Samsung заявила, что планирует выпустить обновленный чип HBM3 позже уже в этом году.