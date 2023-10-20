У самой старшей матери Украины по решению суда заберут дочь: девочка жаловалась на издевательство

Об этом сообщает Общественное.

Пресс-секретарь Новозаводского районного суда Татьяна Андрушко заявила, что 20 октября суд принял решение отобрать 12-летнюю дочь у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Дело слушали в закрытом режиме.

"Действительно сегодня было рассмотрено дело об отнятии ребенка у Валентины Подвербной. Заседание проходило в закрытом режиме. Объявлена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой принято отобрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, т.е. сроком до 23 февраля 2025 года”, - отметила Татьяна Андрушко.

Валентина Подвербная присутствовала на заседании, комментировать решение отказалась.

"Я пойду к своему адвокату, потому что я сама ничего не знаю", - говорит Подвербная.

В частности, адвокат Подвербной Андрей Котенок сообщил, что они еще не решили будут ли подавать апелляционную жалобу. На это по закону у них 30 дней.

Что этому предшествовало

Дело против старшей матери Украины Валентины Подвербной возбудили после того, как 24 апреля 2023 года в соцсети Instagram появились сообщения от ее дочери о том, что мать издевается над девочкой физически и психологически: бьет, царапает, травит, запрещает мыться и хочет довести до самоубийства.

Решением исполнительного комитета Черниговского горсовета 25 апреля ребенка изъяли от матери и поместили в больницу, девона находилась месяц. После этого ребенка перевели в центр социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница.

Ранее Новозаводской районный суд Чернигова рассматривал дела Валентины Подвербной по поводу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и совершения домашнего насилия против ее дочери. Оба дела закрыли. До этого в начале марта 2023 года суд закрыл еще одно административное дело о невыполнении подвербных обязанностей по воспитанию детей.