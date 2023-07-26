У самолета "Аэрофлота" на лету отказал двигатель: борт экстренно сел в Москве

Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Boeing 737-800 нацпера со 150 пассажирами на борту 25 июля выполнял рейс из Сочи в Москву. Через 2,5 часа после вылета командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил об отказе левого двигателя. В настоящее время самолет пролетал над Тамбовской областью на высоте 11,5 тыс. метров.

Экипаж принял решение снизиться до 7 тыс. метров и направляться в аэропорт назначения. В Шереметьево была объявлена тревога. Приблизительно через 40 минут борт совершил посадку.