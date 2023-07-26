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У самолета "Аэрофлота" на лету отказал двигатель: борт экстренно сел в Москве

26 июля, 2023 среда
00:56
Мир

У самолета "Аэрофлота", рейса Сочи – Москва, перевозившего 150 пассажиров, отказал двигатель на высоте 11,5 тыс. метров

Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Boeing 737-800 нацпера со 150 пассажирами на борту 25 июля выполнял рейс из Сочи в Москву. Через 2,5 часа после вылета командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил об отказе левого двигателя. В настоящее время самолет пролетал над Тамбовской областью на высоте 11,5 тыс. метров.

Экипаж принял решение снизиться до 7 тыс. метров и направляться в аэропорт назначения. В Шереметьево была объявлена тревога. Приблизительно через 40 минут борт совершил посадку.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
  • С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
  • В середине марта стало известно, что Турция по требованию США может прекратить заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Белоруссии.
  • Авиакомпании РФ из-за санкций вынуждены ремонтировать самолеты в Иране.
  • В 2023 году "Аэрофлот" вынужден сократить свою деятельность почти на 60%.

Россия
санкции против России
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