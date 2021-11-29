У Саакашвили диагностировали ПТСР, - глава центра реабилитации жертв пыток
Президент Международного центра реабилитации жертв пыток и насилия Мариам Джишкариани заявила, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили имеются симптомы посттравматического стрессового расстройства
Об этом сообщает Грузия Online.
"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанный с пытками в тюрьме и системе", - заявила Джишкариани.
В то же время Джишкариани подчеркнула, что состояние Саакашвили не мешает ему присутствовать в суде.
"Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы оно не смогло явиться в суд", - сказала Джишкариани.
Также Мариам Джишкариани сообщила, что в результате голодовки у экс-президента Грузии развилась энцефалопатия (общее название диффузных невоспалительных поражений головного мозга с нарушением его функции – ред.). Она заявила, что экс-президент Грузии нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении-реабилитации.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.
- 19 ноября сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку в случае перевода в военный госпиталь города Гори.
- 20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
- 25 ноября врач заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное.
- 29 ноября проходит судебный процесс над Михеилом Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
- Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала сторонников экспрезидента выражать свою позицию исключительно мирными методами.
- У здания, где проходит суд над Михеилом Саакашвили, произошли столкновения между полицейскими и активистами.
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