У Саакашвили диагностировали ПТСР, - глава центра реабилитации жертв пыток

Об этом сообщает Грузия Online.



"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанный с пытками в тюрьме и системе", - заявила Джишкариани.



В то же время Джишкариани подчеркнула, что состояние Саакашвили не мешает ему присутствовать в суде.



"Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы оно не смогло явиться в суд", - сказала Джишкариани.



Также Мариам Джишкариани сообщила, что в результате голодовки у экс-президента Грузии развилась энцефалопатия (общее название диффузных невоспалительных поражений головного мозга с нарушением его функции – ред.). Она заявила, что экс-президент Грузии нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении-реабилитации.