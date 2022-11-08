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У Саакашвили – деменция и туберкулез, – адвокат третьего президента Грузии

8 ноября, 2022 вторник
14:12
Мир

Адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе впервые сказал на публику, что Михеил Саакашвили болен туберкулезом

Об этом сообщило издание Грузия Онлайн.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили сейчас находится на лечении в тбилисской клинике "Вивамед". В последние дни у него повысилась температура. Однако не могли установить причину. Подозревали, что экс-президент подхватил коронавирус, однако тесты эту версию отрицали.

"Из Германии пришли результаты обследований, - заявил в эфире телекомпании "Джорджиан Таймс" адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. – У Миши установлена деменция и туберкулез. Даже сам он пока об этом не знает, впервые говорю общественности".

  • Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья

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