У Саакашвили – деменция и туберкулез, – адвокат третьего президента Грузии
Адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе впервые сказал на публику, что Михеил Саакашвили болен туберкулезом
Об этом сообщило издание Грузия Онлайн.
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили сейчас находится на лечении в тбилисской клинике "Вивамед". В последние дни у него повысилась температура. Однако не могли установить причину. Подозревали, что экс-президент подхватил коронавирус, однако тесты эту версию отрицали.
"Из Германии пришли результаты обследований, - заявил в эфире телекомпании "Джорджиан Таймс" адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. – У Миши установлена деменция и туберкулез. Даже сам он пока об этом не знает, впервые говорю общественности".
- Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное