У Саакашвили – деменция и туберкулез, – адвокат третьего президента Грузии

Об этом сообщило издание Грузия Онлайн.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили сейчас находится на лечении в тбилисской клинике "Вивамед". В последние дни у него повысилась температура. Однако не могли установить причину. Подозревали, что экс-президент подхватил коронавирус, однако тесты эту версию отрицали.

"Из Германии пришли результаты обследований, - заявил в эфире телекомпании "Джорджиан Таймс" адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. – У Миши установлена деменция и туберкулез. Даже сам он пока об этом не знает, впервые говорю общественности".

Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья

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