У русских солдат отобрали паспорта – приказ
В руки нашим военным попал интересный документ
У русских военных забирают паспорта, военные билеты, жетоны, чтобы усложнить их идентификацию.
Соответствующий приказ с подписью заместителя министра обороны страны оккупанта обнародовали на странице Оперативного командования "Север".
Такой приказ издали через деятельность телеграмм-канала " Ищи своих ", в котором опубликована информация о пленных и убитых в Украине русских солдатах.
- Напомним, для матерей российских пленных разработали алгоритм действий , как они могут освободить своих сыновей.
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