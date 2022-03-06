У русских солдат отобрали паспорта – приказ

У русских военных забирают паспорта, военные билеты, жетоны, чтобы усложнить их идентификацию.

Соответствующий приказ с подписью заместителя министра обороны страны оккупанта обнародовали на странице Оперативного командования "Север".

Такой приказ издали через деятельность телеграмм-канала " Ищи своих ", в котором опубликована информация о пленных и убитых в Украине русских солдатах.

Напомним, для матерей российских пленных разработали алгоритм действий , как они могут освободить своих сыновей.

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