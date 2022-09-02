У руководства Евросоюза есть четкое понимание, что это война не только украинская, - евродепутатка
У руководства стран Европейского Союза есть четкое понимание, что это война не только украинская, но и европейская. Поэтому ЕС сохраняет единство и решительность в вопросе помощи Украине
Об этом во время 26-й ежегодной конференции Форума 2000 в Праге сказала депутат Европейского парламента от Германии, заместитель председателя Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС - Украина Виола фон Крамон-Таубадель, передает Укринформ.
"У руководства государств Европейского Союза есть четкое понимание, что это война не только украинская, это война европейская. Поэтому Европа сегодня объединена общей солидарностью и ответственностью за то, что будет с Украиной в будущем", - подчеркнула она.
Крамон-Таубадель отметила, что не все страны-члены ЕС могут сегодня помогать Украине в равной степени, поскольку в их правительствах присутствуют разные политические силы с зачастую с отличием на взгляды на войну.
"По меньшей мере, в институтах ЕС - Европарламенте, Еврокомиссии, Европейском совете есть четкое понимание того, что победить в этой войне можно только совместными усилиями", - сказала она.
Евродепутат отмечает, что вместе с коллегами-европарламентариями пытается убеждать глав государств ЕС увеличивать помощь Украине.
"Мы постоянно лоббируем предоставление Украине оружия, в том числе тяжелого вооружения, и финансовой помощи. Оружие и деньги – другое не имеет значения сегодня", - рассказала она.
Однако победа в войне и быстрое восстановление Украины зависят и от внедрения реформ, которые необходимо продолжать, несмотря на связанные с войной трудности. В частности, завершить децентрализацию, реформировать систему правосудия и создать благоприятную среду для привлечения иностранного бизнеса и инвестиций в Украину, говорит Крамон-Таубадель.
Евродепутат отмечает, что в таком случае, после завершения войны "мы все вместе с международным сообществом, европейскими государствами и международным бизнесом быстро отстроим Украину и восстановим здесь нормальную жизнь".
Справка: Форум 2000 года ежегодно проводится в Праге. Цель деятельности – поддержание ценностей демократии и уважения прав человека, содействие развитию гражданского общества и поощрение религиозной, культурной и этнической толерантности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное