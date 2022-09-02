Об этом во время 26-й ежегодной конференции Форума 2000 в Праге сказала депутат Европейского парламента от Германии, заместитель председателя Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС - Украина Виола фон Крамон-Таубадель, передает Укринформ.

"У руководства государств Европейского Союза есть четкое понимание, что это война не только украинская, это война европейская. Поэтому Европа сегодня объединена общей солидарностью и ответственностью за то, что будет с Украиной в будущем", - подчеркнула она.

Крамон-Таубадель отметила, что не все страны-члены ЕС могут сегодня помогать Украине в равной степени, поскольку в их правительствах присутствуют разные политические силы с зачастую с отличием на взгляды на войну.

"По меньшей мере, в институтах ЕС - Европарламенте, Еврокомиссии, Европейском совете есть четкое понимание того, что победить в этой войне можно только совместными усилиями", - сказала она.

Евродепутат отмечает, что вместе с коллегами-европарламентариями пытается убеждать глав государств ЕС увеличивать помощь Украине.

"Мы постоянно лоббируем предоставление Украине оружия, в том числе тяжелого вооружения, и финансовой помощи. Оружие и деньги – другое не имеет значения сегодня", - рассказала она.

Однако победа в войне и быстрое восстановление Украины зависят и от внедрения реформ, которые необходимо продолжать, несмотря на связанные с войной трудности. В частности, завершить децентрализацию, реформировать систему правосудия и создать благоприятную среду для привлечения иностранного бизнеса и инвестиций в Украину, говорит Крамон-Таубадель.

Евродепутат отмечает, что в таком случае, после завершения войны "мы все вместе с международным сообществом, европейскими государствами и международным бизнесом быстро отстроим Украину и восстановим здесь нормальную жизнь".

Справка: Форум 2000 года ежегодно проводится в Праге. Цель деятельности – поддержание ценностей демократии и уважения прав человека, содействие развитию гражданского общества и поощрение религиозной, культурной и этнической толерантности.

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