У Рудык нет другого гражданства, кроме украинского, - "Голос"
Глава партии "Голос" Кира Рудык имеет только украинское гражданство
Об этом сообщила пресс-служба партии в комментарии Цензор.Нет
Там заявили, что Рудык является гражданкой Украины и никакого другого гражданства у нее нет и не было.
"Вчера в эфире одного из каналов Рудык сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Рудык не имеет и никогда не имела. Свое будущее она связывает только с Украиной", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, 5 июля лидер партии "Голос" Кира Рудык четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США.
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