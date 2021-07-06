У Рудык нет другого гражданства, кроме украинского, - "Голос"

Об этом сообщила пресс-служба партии в комментарии Цензор.Нет



Там заявили, что Рудык является гражданкой Украины и никакого другого гражданства у нее нет и не было.



"Вчера в эфире одного из каналов Рудык сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Рудык не имеет и никогда не имела. Свое будущее она связывает только с Украиной", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 июля лидер партии "Голос" Кира Рудык четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США.