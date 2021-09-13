У российской теннисистки украли олимпийские медали

Об этом сообщает "Чемпион".



Дом Весниной ограбили. Воры похитили золотую медаль Олимпиады-2016 и серебро Токио-2020.



"Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке... не на видном месте. В любом случае, сейф тоже сломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", - рассказала теннисистка Елена Веснина.

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