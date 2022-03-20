У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации на фронте, – Арестович
Сейчас фронт замер. Военные ведут тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", – заявил он.
Также Арестович заметил, что в России начались репрессии против военнослужащих. Федеральная служба безопасности проводит проверки и обвиняет военных в трусости и слабости характера.
"ФСБ начала искать виновных в рядах ВС РФ и других формированиях, в той же Росгвардии. Сотни и десятки военнослужащих подвергаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий, слабости характера, трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники РФ", – добавил советник главы Офиса президента.
- Напомним, Российская федерация применяет для ударов по мирным городам разрушительную артиллерию, системы "Кинжал" и "Бастион" и просит о помощи страны ОДКБ.
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