У российской Казани отобрали проведение Суперкубка УЕФА, - ESPN
Стадион "Ак Барс-Арена" в Казани не будет принимать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
Об этом сообщает ESPN .
УЕФА перенесет матч за Суперкубок УЕФА в другой город. Функционеры уже рассматривают несколько вариантов.
"Ак Барс Арена" принимала матчи ЧМ-2018. Казань должна была стать первым российским городом, в котором проводился Суперкубок УЕФА.
Ранее УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Теперь решающая встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет в Париже.
- Команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.
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