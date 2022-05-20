У российской Казани отобрали проведение Суперкубка УЕФА, - ESPN

Об этом сообщает ESPN .

УЕФА перенесет матч за Суперкубок УЕФА в другой город. Функционеры уже рассматривают несколько вариантов.

"Ак Барс Арена" принимала матчи ЧМ-2018. Казань должна была стать первым российским городом, в котором проводился Суперкубок УЕФА.

Ранее УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Теперь решающая встреча между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет в Париже.

Команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.