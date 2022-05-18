У российской армии становится гораздо меньше "глаз", - военный эксперт Згурец о беспилотниках
Российская армия испытывает проблемы с беспилотниками "Орлан-10". Их заметила британская разведка
Об этом написал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в традиционной колонке для Еспресо.
"Я имел разговор с украинскими военными, которые говорят, что действительно беспилотников "Орлан-10" стало меньше у противника. Таких беспилотников было выпущено только тысячу экземпляров, мы говорим не о комплексах, а о самолетиках. А мы уничтожаем их с темпом от 10 до 14 образцов в день", - сообщил эксперт.
Он также написал, что дошло до парадоксальной ситуации, когда россияне готовили понтонную переправу и использовали беспилотники, а их было недостаточно.
"Поэтому противник ожидает китайские образцы беспилотников, которые должны заменить брак "Орланов". А еще и не хватает персонала, способного оперировать комплексами "Орлан-10", - отмечает Сергей Згурец.
"Интересная история: они начинают перебрасывать на территорию Украины персонал из Сирии, который может использовать такие беспилотники. Фактически, мы говорим о том, что глаз в российской армии становится гораздо меньше. И это значит, что технологические и человеческие проблемы происходят на достаточно широком фронте и действительно ограничивают россиян проводить какие-либо наступательные действия", - констатирует военный эксперт.
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