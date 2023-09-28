У российского Аэрофлота вышла из строя система бронирования, внедренная в условиях санкций

Об этом сообщает телеграм-издание "База".

Как заявляют представители авикомпаний, в системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, поэтому регистрация пассажиров затруднена и проходит в ручном режиме. Пассажирам, которые в ближайшее время вылетают, советуют раньше быть в аэропорту.

В Ростехе, где разработали систему бронирования Leonardo, сообщили, что на нее идет массированная DDoS-атака из-за границы.

В РБК добавили , что из-за кибератак возникли трудности с регистрацией также у авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings.

Санкции против авиационной отрасли РФ

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России в попытке обойти ограничения фактически провели пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре и вводят отечественные системы обслуживания полетов. Однако это не лишило воздействия санкций. Российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители, в том числе американский Boeing и французский Airbus, тоже присоединились к санкциям.

В сентябре Международная организация гражданской авиации ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

Также Россию не переизбрали членом управляющего совета ICAO при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

В конце июля 2022 года Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять к ним детали.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.

В июне 2023 года стало известно, что в РФ из-за санкций и ограничений дотаций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть.

Осенью 2023 г. Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

В конце августа США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ. Министерство торговли включило в список санкций самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками.