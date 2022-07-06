У российских военных на войне в Украине фиксируется тотальное пьянство, - Генштаб ВСУ
На территории Украины у российских военных регулярно фиксируют случаи тотального пьянства
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также отмечают деморализацию оккупантов из-за принудительной мобилизации.
"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - пишет Генштаб.
- 6 июля российский агрессор из артиллерии и реактивных систем залпового огня нанес удары по Криворожью.
- От многочисленных обстрелов пострадал Бериславский район в Херсонской области.
- Российский враг разместил в Черном море наготове флот из 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя.
- Белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ровенском направлениях.
- Руководство РФ опрокидывает на Харьковское направление военных из Западного округа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное