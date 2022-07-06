Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечают деморализацию оккупантов из-за принудительной мобилизации.

"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - пишет Генштаб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb