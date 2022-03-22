У российских оккупационных войск запасов осталось на три дня – ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск", - говорится в сообщении.

Так, запасов боеприпасов и продовольствия у кафиров осталось на три дня.

"Аналогична ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - уточнено в сообщении.

Напомним, 21 марта ВСУ уволили Макаров , отбили 13 атак, уничтожили более 30 единиц техники и более 300 оккупантов.



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