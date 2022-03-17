У российских авиакомпаний арестовали уже пять самолетов

Об этом сообщает профильный авиационный российский телеграмм канал "Авиаторшина", передает Еспресо.TV .

Арестованный 3 марта Airbus A320neo российской компании S7 Airlines вчера перелетел в Ереване (код аэропорта EVN) в аэропорт Ираклиона (HER).

Лизингодателем арестованной машины с регистрационным номером VP-BSL является SMBC Aviation Capital, дублинское лизинговое подразделение японской фингруппы Sumitomo Mitsui. Это первый самолет, потерянный S7. По словам источника, борт выбыл из сертификата предыдущего эксплуатанта.

После ареста этого самолета S7 отменила все свои международные рейсы, не дожидаясь рекомендации Росавиации.

Арестованные самолеты "Аэрофлота" (A320 VP-BET в Мюнхене, А320 VP-BAC в Амстердаме и A321 VP-BOE в Женеве) и "Уральских авиалиний" (A319 VP-BBG в Дубае) пока не перерегистрированы и никуда до сих пор не перелет.

Напомним, самолет российской авиакомпании S7 был арестован в Ереване 3 марта. Это был первый борт, который был задержан из-за санкционных ограничений.

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