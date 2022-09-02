У россиян уменьшилось количество крылатых ракет в Черном море
По сравнению с началом суток 2 сентября у россиян уменьшилось количество крылатых ракет в Черном море с 20 до 16 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка российских сил в Черном море держит наготове 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".
"Силы обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению и напоминают, что сознательное отношение к собственной безопасности, соблюдение алгоритма действий во время воздушной тревоги, ограничений по выходу на побережье и лесные массивы - это способ уберечь себя для эффективного вклада в приближение Победы! Держим строй! Все будет Украина!", - написали в "Юге".
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.
- Артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львов в Херсонской области.
- По состоянию на начало суток 2 сентября у россиян в Черном море были наготове 20 крылатых ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.28Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное