Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка российских сил в Черном море держит наготове 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Силы обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению и напоминают, что сознательное отношение к собственной безопасности, соблюдение алгоритма действий во время воздушной тревоги, ограничений по выходу на побережье и лесные массивы - это способ уберечь себя для эффективного вклада в приближение Победы! Держим строй! Все будет Украина!", - написали в "Юге".

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.

Артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львов в Херсонской области.

По состоянию на начало суток 2 сентября у россиян в Черном море были наготове 20 крылатых ракет.

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