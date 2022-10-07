У россиян существенно уменьшилось количество крылатых ракет в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море вдоль побережья Крыма маневрируют 12 вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находятся 4 носителя, 2 из которых - подводные. 24 вражеских "калибра" готовы к применению", - пишут в "Юге".

В ночной сводке сообщалось, что россияне имеют в наличии 32 "калибра".

В ночь с 6 на 7 октября российский агрессор нанес удары по деоккупированным населенным пунктам Бериславского района Херсонской области.

На южном фронте авиация ВСУ обстреляла пункты развертывания российских ПВО в районе Новой Каховки.

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