У россиян резко сократилось количество крылатых ракет в Черном море
Российские корабли, маневрируемые в Черном море, держат наготове 4 крылатых ракеты "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
"Изменение ситуации, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет. Не пренебрегайте предупреждениями о ракетной опасности, сигналами воздушных тревог. Враг продолжает шантаж и удары по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне.", - пишет "Юг".
Российский враг держит наготове 7 боевых кораблей в открытом Черном море. Среди них 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".
В обеденной сводке ОК "Юг" сообщал, что у россиян более 20 единиц ракет.
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