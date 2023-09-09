У россиян расписана динамика движения фронта на 1,5 – 2 года, - Свитан
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что если Силы обороны дойдут до Токмака, то российский фронт развалится
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне пытаются затягивать войну, то есть до выборов президента Америки, фактически до 2025 года. У них уже расписана на 1,5 – 2 года динамика движения фронта и развития армии. Но увеличить производство некоторых видов техники и боеприпасов россияне уже не могут. Россия вышла на международные рынки и пытается у Северной Кореи, Китая и Ирана взять какое-то количество боеприпасов. Эти страны могут дать РФ только 25 -30% от своих накопленных боеприпасов. И это не бездоннная бочка", - подчеркнул Свитан.
Полковник запаса ВСУ также добавил, что россияне постараются удержать линию фронта на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях.
"Хотя россияне уже готовятся разворачивать другую линию фронта, если нам удастся прорваться в сторону Азовского побережья. Они готовятся открыть линию обороны вдоль трассы Донецк – Волноваха – Мариуполь, и уже видна конфигурация при обвале российского фронта на Запорожском и Херсонском напрвлениях. Оккупанті віравняют фронт по линии Купянск – Сватово – Бахмут – Донецк – Волноваха – Мариуполь. Но если мы дойдем до Токмака, то российский фронт развалится", - подчеркнул Свитан.
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