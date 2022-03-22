У россиян пустота вместо души, вместо сердца, вместо всего, что делает людей людьми - Зеленский

Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Завершился 28-й день полномасштабной войны после восьми лет агрессии. Враг понемногу пытается шевелиться. Где-то перейти в наступление, где-то захватить дорогу, где-то переправиться через реку. Украинская армия отбивает эти попытки и сдерживает оккупантов. Наши военные уже набивали столько российских самолетов и остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума. Неужели тоже пустота? Ведь пустота у них вместо сердца и вместо души. Вместо всего, что делает людей – людьми.", - отметил президент Украины.

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