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Главная война с Россией У россиян произошел обвал командной вертикали, первыми сбегают командиры, - военный эксперт Киричевски
Эксклюзив

У россиян произошел обвал командной вертикали, первыми сбегают командиры, - военный эксперт Киричевски

15 сентября, 2022 четверг
19:40
война с Россией Пленные россияне

Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что Министерство обороны Украины сейчас не спешит объявлять освобожденные территории

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Случился обвал командной вертикали, в первую очередь убегали командиры на Харьковщине. Они убегали настолько стремительно, что бросали свои штабные машины, с помощью которых управляли войсками. На деоккупированных территориях еще могут скрываться российские военные в заброшенных домах или лесах. Об освобождении населенных пунктов Харьковщины наше руководство сообщает абстрактно, зачистка еще продолжается", - отметил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что ВСУ уже имеют психологический опыт победы, при этом, победы в наступательных действиях.

"Этот фактор будет укреплять нашу оборону Бахмута. Россияне уже начали терять стратегическую инициативу, они начали терять понимание на стратегическом уровне, зачем они ведут войну и это облегчит действия ВСУ", - подчеркнул Киричевский.

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