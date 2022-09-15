Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Случился обвал командной вертикали, в первую очередь убегали командиры на Харьковщине. Они убегали настолько стремительно, что бросали свои штабные машины, с помощью которых управляли войсками. На деоккупированных территориях еще могут скрываться российские военные в заброшенных домах или лесах. Об освобождении населенных пунктов Харьковщины наше руководство сообщает абстрактно, зачистка еще продолжается", - отметил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что ВСУ уже имеют психологический опыт победы, при этом, победы в наступательных действиях.

"Этот фактор будет укреплять нашу оборону Бахмута. Россияне уже начали терять стратегическую инициативу, они начали терять понимание на стратегическом уровне, зачем они ведут войну и это облегчит действия ВСУ", - подчеркнул Киричевский.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что значительное количество россиян, подписавших контракт или планировавших служить в армии, не желают ехать в Украину

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области остались исключительно женщины, дети и пожилые люди. Оккупанты не могут набрать достаточное количество мужчин под "мобилизацию".

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