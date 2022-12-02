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Главная война с Россией "У россиян приоритеты на ракеты, а не на людей": Маляр заявила о деморализации войска РФ

"У россиян приоритеты на ракеты, а не на людей": Маляр заявила о деморализации войска РФ

2 декабря, 2022 пятница
14:30
война с Россией

Российские военные недостаточно обеспечены формой и снаряжением, ведь командование имеет в приоритете не человеческие жизни, а направляемые на Украину ракеты

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российское войско деморализовано.

"Ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава, и из приоритетов - они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим после того, как они бросают своих людей в бой, как выставляют заградительные отряды, вот эти "загранотряды", это тоже свидетельствует о том, что они вообще не считаются с человеческой жизнью, и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть", - сказала Маляр.

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Украина
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Анна Маляр
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