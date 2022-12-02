"У россиян приоритеты на ракеты, а не на людей": Маляр заявила о деморализации войска РФ
Российские военные недостаточно обеспечены формой и снаряжением, ведь командование имеет в приоритете не человеческие жизни, а направляемые на Украину ракеты
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, российское войско деморализовано.
"Ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава, и из приоритетов - они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим после того, как они бросают своих людей в бой, как выставляют заградительные отряды, вот эти "загранотряды", это тоже свидетельствует о том, что они вообще не считаются с человеческой жизнью, и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть", - сказала Маляр.
- Генштаб ВСУ ранее отмечал, что в Луганской области россияне массово убегают с позиций , командование ежедневно отлавливает до 50 дезертиров.
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