Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российское войско деморализовано.

"Ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава, и из приоритетов - они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим после того, как они бросают своих людей в бой, как выставляют заградительные отряды, вот эти "загранотряды", это тоже свидетельствует о том, что они вообще не считаются с человеческой жизнью, и эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть", - сказала Маляр.

Генштаб ВСУ ранее отмечал, что в Луганской области россияне массово убегают с позиций , командование ежедневно отлавливает до 50 дезертиров.

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