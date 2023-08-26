У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов

Об этом Буданов сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нет у него (Владимира Путина, - ред.) ресурса. Кроме человеческого у него больше никакого ресурса нет", - подчеркнул глава разведки.

Он отметил, что у России уже исчерпываются запасы военно-промышленного комплекса и экономики, но остались человеческие ресурсы.

"Человеческий есть. Вот те, кто там говорят, что у них там много погибших: они не задумываются. Военного материала у них очень много, но это единственное, что у них есть в достаточном количестве", - подытожил Буданов.

По его словам, военно-промышленный комплекс РФ не справляется с потребностями войны, поэтому пытается приобрести боеприпасы в Северной Корее, Иране, Африке, Кубе и т.д.

С момента распада Советского Союза российские запасы не пополнялись, а только продавались, считает Буданов.

Россия всегда в последние годы была вторая-третья страна по экспорту, а у нее еще есть черный экспорт. И в черный экспорт как раз все и шло. Даже гораздо больше, чем в белый. Распродавали это все. Когда началась война, все встретили ее с чем было, прошло полгода и начали ездить в Иран, искать, где бы купить снаряды", - сказал он.