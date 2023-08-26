Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов

У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов

26 августа, 2023 суббота
18:43
Война с Россией

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия исчерпала свои запасы военно-промышленного комплекса: сейчас у нее остался только человеческий ресурс

Об этом Буданов сказал в интервью "Радио Свобода".

"Нет у него (Владимира Путина, - ред.) ресурса. Кроме человеческого у него больше никакого ресурса нет", - подчеркнул глава разведки.

Он отметил, что у России уже исчерпываются запасы военно-промышленного комплекса и экономики, но остались человеческие ресурсы.

"Человеческий есть. Вот те, кто там говорят, что у них там много погибших: они не задумываются. Военного материала у них очень много, но это единственное, что у них есть в достаточном количестве", - подытожил Буданов.

По его словам, военно-промышленный комплекс РФ не справляется с потребностями войны, поэтому пытается приобрести боеприпасы в Северной Корее, Иране, Африке, Кубе и т.д.

С момента распада Советского Союза российские запасы не пополнялись, а только продавались, считает Буданов.

Россия всегда в последние годы была вторая-третья страна по экспорту, а у нее еще есть черный экспорт. И в черный экспорт как раз все и шло. Даже гораздо больше, чем в белый. Распродавали это все. Когда началась война, все встретили ее с чем было, прошло полгода и начали ездить в Иран, искать, где бы купить снаряды", - сказал он.

  • Ранее Кирилл Буданов сообщил, что мобилизация на территории РФ не прекращается. Российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украине.
Россия
російська армія
окупанти
ГУР
Кирилл Буданов
Читайте также:
Дмитро Медведєв
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
Олексій Данілов
26 августа, 2023 суббота
Пусковую установку С-400 в Крыму ликвидировала новая украинская ракета, - Данилов
25 августа, 2023 пятница
Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
19:36
Обновлено
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
19:21
SpaceX отправила на МКС астронавтов из четырех разных стран
19:01
Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант
19:00
Эксклюзив
Российский военнопленный: Вернувшись домой, я бы отрубил себе пару пальцев, чтобы меня больше не мобилизовали
18:57
Эксклюзив
Юрист объяснил, почему необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования
18:48
В столице Судана возле президентского дворца раздался мощный взрыв
18:30
Несломленная. Волонтер из Запорожья Татьяна Дроботя
Украинский мурал на "Доме Москвы" в Вильнюсе: здание снесут, стенопись выставят на аукцион, а на новом месте создадут неофреску "Несокрушимая"
18:24
Обновлено
В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии
18:16
Россияне ударили по Херсону: ранены две женщины
18:09
Папа Римский призвал российскую молодежь "сеять зерна примирения"
18:04
Джастин Трюдо
"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ
18:03
OPINION
Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение
17:53
После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian
17:40
В Южной Корее выступили против выброса очищенной воды с Фукусимы: в акции протеста приняло участие около 50 тыс. человек
16:37
Эксклюзив
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
16:32
Крымчанам не следует бояться помогать ВСУ, а тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, - Буданов
16:23
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ
16:12
доллар
Курс валют на 26 августа: цены в банках и обменниках
16:02
OPINION
Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?
15:59
"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus
15:58
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год
15:42
Эксклюзив
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
15:36
Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
15:22
Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина
15:16
Обзор
Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю
15:03
"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
15:02
В МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
14:49
Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
14:45
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море
14:37
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
14:32
В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид
14:20
В РФ заявили об обстреле "градами" поселка в Белгородской области: пострадали 6 человек
14:07
Обновлено
Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
14:05
Эксклюзив
Глен Грант
Украина однозначно получит дальнобойные ракеты, - полковник Грант
14:02
В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют
14:01
OPINION
Как во время iForum2023 искали алгоритмы перезапуска оборонной промышленности Украины
13:37
Обновлено
Сегодня в Украине отмечают День авиации
13:33
Обновлено
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
13:14
морепродукты
Россия планирует увеличить экспорт морепродуктов в Китай после приостановки импорта из Японии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV