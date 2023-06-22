Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"У Украины есть задача отрезать и сделать невозможным поставки из Крыма. У россиян осталась одна дорога через Армянск. Считаю, что россияне уже не планируют взрывать аммиачный завод "Титан". Если они его взорвут, то оккупанты сами себя отрежут от возможности выходить и заходить в Крым. Когда ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, тогда мы отрежем Крым по суше от материковой части РФ. И тогда уже в Крым ничего нельзя будет завозить", - пояснил Гетман.

По словам военного аналитика, Крым окажется в окруженном состоянии под огневым контролем ВСУ.

"После удачных действий ВСУ в Крыму останется только Керченский мост и десантные корабли, которые они превращают в грузовые и транспортные. Но оружием, которое у нас есть, мы сможем притопить те корабли. Ситуация для россиян критическая. Крым окажется в окруженном состоянии. И только по морю возможно будет что-то подвозить, но это не даст возможности подпитывать те силы, которые там находятся. Весь Крым будет под нашим огневым контролем", - подчеркнул Гетьман.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. Россияне обвиняют в этом Украину



