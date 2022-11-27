У россиян остается только одно место в украинском фольклоре и юморе
Такая трансформация произошла не из-за желания украинцев, а из-за усилий самих жителей России
Один мой подписчик очень метко подметил, что "в российских анекдотах украинцы — преимущественно забавные ×@×лы, а россияне в украинских анекдотах — преимущественно мертвые".
Но так было не всегда. Напротив, еще недавно в наших анекдотах были встречи россиянина, немца и американца, в которых россиянин был более остроумным и сообразительным, чем его визави.
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Но после 2014 года ситуация началась меняться. А с 24 февраля 2022-го позитивные россияне исчезли из украинских анекдотов. Более того, они вообще из нашего юмора исчезают. Единственное исключение – это дохлые москали или те, которым плохо.
С 24 февраля 2022 года позитивные россияне исчезли из украинских анекдотов. Более того, они вообще из нашего юмора исчезают. Единственное исключение – это дохлые москали или те, которым плохо
Такая трансформация произошла не из-за желания украинцев, а из-за усилий россиян. Россиян, которые поддержали аннексию Крыма, говорили, что Крым не бутерброд, приехали убивать украинцев и убивали нас, которые поддержали войну и которые молчали, когда рашисты Украину бомбили, разрушали и уничтожали украинскую нацию. После этого у россиян остается только одно место в украинском фольклоре и юморе — место дохлого россиянина.
И мне что-то подсказывает, что это надолго. А может, и навсегда. Да, скорее всего навсегда.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экс народный депутат Украины
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