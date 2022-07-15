У россиян нет сил для штурма Бахмута, – военный эксперт Кузан
Военный эксперт Сергей Кузан сообщил, что у российских войск нет достаточно сил и средств для штурма Бахмута
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Россияне отказались от планов наступать в направлении Бахмута. Для того что штурмовать Бахмут, у них сил нет. Они сами это признают. Россияне пытаются обойти Бахмут с юга и севера. Такая их стратегия рассчитана на то, чтобы перерезать коммуникации и окружить Бахмут. Таким образом они попытаются захватить этот город", - объяснил Кузан.
Военный эксперт подчеркнул, что о планах оккупантов оцепить Бахмут все известно Вооруженным силам Украины.
"На этом направлении оккупанты получат достойный отпор. Нашим военным известны все их планы. Есть определенная угроза окружения наших войск в районе Углегорской ТЭС, однако по состоянию на данный момент там продолжаются ожесточенные бои. На всех направлениях фронта, где оккупанты пытаются продвигаться, они получают достойный ответ". от наших войск", - добавил он.
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11 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ отразили наступление россиян в направлении Марьинки и штурм вблизи Краснополья. Однако присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий в Краматорском и Бахмутском направлениях.
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На протяжении суток оккупанты продолжали обстрелы Донбасса, по состоянию на утро 13 июля больше всего пострадал Бахмутский район
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