У россиян нет сил для штурма Бахмута, – военный эксперт Кузан

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Россияне отказались от планов наступать в направлении Бахмута. Для того что штурмовать Бахмут, у них сил нет. Они сами это признают. Россияне пытаются обойти Бахмут с юга и севера. Такая их стратегия рассчитана на то, чтобы перерезать коммуникации и окружить Бахмут. Таким образом они попытаются захватить этот город", - объяснил Кузан.



Военный эксперт подчеркнул, что о планах оккупантов оцепить Бахмут все известно Вооруженным силам Украины.



"На этом направлении оккупанты получат достойный отпор. Нашим военным известны все их планы. Есть определенная угроза окружения наших войск в районе Углегорской ТЭС, однако по состоянию на данный момент там продолжаются ожесточенные бои. На всех направлениях фронта, где оккупанты пытаются продвигаться, они получают достойный ответ". от наших войск", - добавил он.



11 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ отразили наступление россиян в направлении Марьинки и штурм вблизи Краснополья. Однако присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий в Краматорском и Бахмутском направлениях.

На протяжении суток оккупанты продолжали обстрелы Донбасса, по состоянию на утро 13 июля больше всего пострадал Бахмутский район