Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Еспресо.

"Я не вижу сегодня отступления, не вижу намерений врага относительно отступления. Мы видим обратную тенденцию, когда он новое и новое пушечное мясо подвозит к Запорожской линии фронта. Чтобы не вводить в заблуждение себя и других, я точно не готов говорить о том. , что враг сегодня отступает. Сейчас сверхсложно нашим героическим военным бороться за каждый квадратный сантиметр. Не будем говорить о направлениях - мы понимаем, что Мелитополь и Бердянск являются приоритетными", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ имеют продвижение на юге .

Утром 5 июля Генштаб ВСУ сообщил , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

5 июля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень заявил, что Силы обороны на юге удерживают занятые рубежи, проводят разминирование местности, перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.