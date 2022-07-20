Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, напряженная и динамичная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение оборонных действий, пытаясь укрепиться и удержать занятые рубежи. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, питания и воды. В начале дня враг усилил обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения, в том числе с использованием авиации", - говорится в отчете.

В "Юге" отметили, что за день корабельная группировка российского флота в Черном море не изменилась и имеет те же задачи. Поддерживает степень угрозы ракетных ударов на отметке "высокий".

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