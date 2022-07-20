У россиян нехватка боеприпасов, питания и воды, - ОК "Юг"
На южном направлении фронта у российских войск отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, напряженная и динамичная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение оборонных действий, пытаясь укрепиться и удержать занятые рубежи. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, питания и воды. В начале дня враг усилил обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения, в том числе с использованием авиации", - говорится в отчете.
В "Юге" отметили, что за день корабельная группировка российского флота в Черном море не изменилась и имеет те же задачи. Поддерживает степень угрозы ракетных ударов на отметке "высокий".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное