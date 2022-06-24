У россиян есть преимущество в артиллерии, но это единственное преимущество — Кулеба
Единственное преимущество, которое есть у России, — это артиллерия. Если Запад даст необходимое оружие, ВСУ победят в этой войне
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.
Он призвал Германию и других партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения.
"Каждая единица усиливает нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - сказал Кулеба.
Министр убежден, что, если союзники дадут необходимое оружие, Украина победит в этой войне.
"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют его в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретем разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", — сказал Дмитрий Кулеба.
- 24 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска на фронте могут применять по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час.
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