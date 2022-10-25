"У россиян есть команда держать Сватово": главред Defense Express Катков рассказал о фронтовой ситуации в Луганской области
Россияне месяц создают оборону вокруг Сватового в Луганской области, а ВСУ зачищают позиции для дальнейшего контрнаступления
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"У россиян есть команда удерживать Сватово. Там оборона создавалась около месяца. Перерезание любой трассы, которая соединяет Сватово по оси "Север-Юг", не будет означать то, что оно отрезано", - отметил он.
По словам Каткова, ВСУ "убирают" определенные позиции, которые в будущем могут стать районами для продолжения контрнаступления.
"Сейчас там, в общем, происходит определенная стабилизация. Ожидаем сообщения от Генштаба", - подытожил эксперт.
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