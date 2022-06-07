Об этом Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Украина не будет говорить сегодня с РФ на ее условиях, — сказал советник главы ОПУ.

По мнению Подоляка, то, что РФ начала активно говорить о переговорах – это "простая технология".

Он напомнил, что на востоке Украины Россия сосредоточила все свои военные силы. "И у них есть определенная иллюзия, что это тот момент, когда нужно заставить Украину, через европейское сообщество надавить на нас, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров. Потому что у них есть иллюзия, что они на пике своей военной готовности", – сказал Подоляк.

По его мнению, Россия хочет временного прекращения огня и переговоров, на которых выдвинет неприемлемый для Украины ультиматум. После того как Украина возобновит военные действия, российские лоббисты в Европе обвинят ее в нарушении перемирия, считает Подоляк.

"Но президент говорит: будем разговаривать только тогда, когда будем понимать, что Россия адекватно воспринимает окружающий мир. Когда накопление оружия даст эффект, мы их отодвинем военным путем от определенных территорий, после этого начнут в полном объеме работать санкции... После этого сядем за стол" переговоров. Но не сегодня и не на условиях РФ", – сказал советник главы ОП.

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

17 мая Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен.

4 июня Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией, когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

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