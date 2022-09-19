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Аналитика

У россиян еще 7 тысяч ракет до С-300, а США увеличивает производство боеприпасов. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
19 сентября, 2022 понедельник
21:44
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В США работают над увеличением производства артиллерийских боеприпасов и высокоточных снарядов, это шаги на перспективу, исходя из поддержки Украины, пополнения запасов и создания условий для поддержки других союзников

Эффективная работа Воздушных сил ВСУ

Сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило о рекордных итогах деятельности нашей ПВО — за неделю было уничтожено 8 вражеских самолетов, два вертолета, четыре крылатых ракеты и более 10 беспилотных ракетных комплексов. Уже сегодня, 19 сентября, зенитно-ракетные войска ПС сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25, а также управляемую авиационную ракету Х-59. Наши Воздушные силы работают чрезвычайно эффективно, несмотря на все ограничения технических возможностей наших ЗРК и истребителей. Всего на сегодняшний день уничтожено более 250 самолетов и 200 вертолетов врага.

У россиян есть еще 7 тыс. ракет к системам С-300

Эти сутки показательны учитывая количество и типы ракет, которые использовал враг. Во-первых, было незначительное количество ракетных пусков, но один из них – опасный ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской АЭС . ОК "Юг" сообщило, что после полуночи по АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов. Естественно, это еще одно проявление ракетного терроризма со стороны РФ.

Что касается других условно дальнобойных обстрелов, то враг применил для ударов только зенитные управляемые ракеты от С-300. Таких обстрелов за ночь было три – по Северску, Серебрянке и Краматорску. Это все Донецкая область. Ранее враг использовал ЗРК С-300 для ударов по Харькову и Николаеву. Ракеты к С-300 находятся на хранении более 30 лет, срок их годности уже истек для использования ракет класса "воздух-воздух" и таких ракет у врага около семи тысяч. Они не всегда эффективны и по наземным целям, но враг использует все, что может.

США в разы увеличивает производство боеприпасов для поддержки Украины

В свою очередь, мы ожидаем помощи США и Германии по ускорению поставок современных систем ПВО типа NASAMS и IRIS-T, которые должны поступить в наши Вооруженные силы уже осенью. Соответственно, существенно поднять планку возможностей сбить вражеские самолеты и ракеты. В целом, агрессия РФ против Украины стала существенным толчком к тому, что на Западе активно расширяется производство оружия. В американских специализированных изданиях опубликовали достаточно интересные данные Пентагона о расширении выпуска артиллерийских боеприпасов, высокоточных снарядов к HIMARS, ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Это именно то вооружение, которое стало основой постоянной поддержки Украины. В частности, армия США при поддержке Конгресса работает над тем, чтобы увеличить производство 155 мм боеприпасов. По состоянию на 8 сентября американская сторона отправила Украине 807 тыс. таких боеприпасов. При том что темп производства боеприпасов в таком калибре составляет 15 тыс. в месяц. Объявлено, что их нужно производить втрое больше. Подобные шаги предпринимаются в отношении снарядов к HIMARS, которые США передали Украине тысячи. Темпы изготовления снарядов к HIMARS решено удвоить, причем, что до войны их производили до 5 тыс. в год. Все эти решения, по словам спикеров Пентагона, являются шагами на перспективу исходя из понимания долгосрочной перспективы поддержки Украины, пополнения запасов и создания условий для поддержки других союзников.

Новые САУ для Украины от Германии

Мы пока надеемся на постоянную зарубежную помощь и очередным шагом являются действия Германии, которую мы обычно критикуем за скупые поставки вооружений. Сегодня Минобороны ФРГ сообщило, что "несмотря за собственно тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще 4 Panzerhaubitze 2000 с дополнительным пакетом боеприпасов". Это увеличит количество поставленных Германией пушек Украине до 14 и вместе с тем, что были поставлены Нидерландами, количество таких гаубиц в украинской армии уже будет 22. Перед этим Германия наконец-то согласилась продать Украине еще и 18 современных самоходных артсистем RCH-155. Это собственно та же Panzerhaubitze 2000, точнее ее башня с пушкой, которая установлена на шасси БТР Boxer. Это и мобильность, и огневая мощность в одном пакете, но эти гаубицы будут сделаны только через три года. Главная компания, производящая эти системы, также готова поставить Украине новые танки Leopard A7 так же через три года, хотя правительство Германии держит табу на поставку танков Украине.

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Колонка Згурца
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