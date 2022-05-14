У России заканчиваются резервы боеспособных батальонно-тактических групп, - разведка

Об этом информирует в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины.

Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это неэффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Российская Федерация исчерпала. Хотя у нее достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", – заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Также среди российских войск распространяются угнетенные и депрессивные морально-психологические настроения.

"Самое подавленное моральное состояние - у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий по сути боевого опыта, сейчас направляется на наиболее важные направления.

Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины", – добавил Вадим Скибицкий.

В разведке заявляют, что вместо денег россиян возвращают домой в мешках.

Военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает , что Украина воюет с самой преступной армией в мире, ведь мобилизация украинцев на оккупированных Россией территориях является военным преступлением.

Во временно оккупированном Крыму армия РФ наращивает темпы мобилизации местных жителей и не дает людям покинуть полуостров.

Оккупанты начали принудительную мобилизацию в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Глава Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона заявил, что во время полномасштабной войны против Украины Россия потратила около 70% высокоточных ракет, но может производить их самостоятельно. Также РФ потеряла 90% десантников , без которых невозможно захватить Киев и ведущую инфраструктуру.

Ранее информация о возможной мобилизации в РФ не раз фигурировала в материалах СМИ как прогноз. Впоследствии представитель президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине. Мобилизацию в РФ 9 мая не объявляли.

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