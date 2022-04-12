Россия имеет цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев, - Пентагон
Россия усилила свои военные позиции вокруг Донецка, говорят в Пентагоне
Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
Он отметил, что колонна, которая сейчас продвигается к югу от российской границы, включает командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что Россия уже преследует цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.
В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.
Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.
- За прошедшие сутки, 11 апреля, защитники Донбасса отбили 6 атак врага, уничтожили 43 единицы техники и 6 воздушных целей.
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