Россия имеет цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев, - Пентагон

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

Он отметил, что колонна, которая сейчас продвигается к югу от российской границы, включает командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что Россия уже преследует цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.

В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.

За прошедшие сутки, 11 апреля, защитники Донбасса отбили 6 атак врага, уничтожили 43 единицы техники и 6 воздушных целей.

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