У России четвертая авиакатастрофа подряд. "Исчез с радаров" Ан-30 в Якутии
Самолет, выполнявший коммерческий рейс, пропал при заходе на посадку в аэропорту "Оленьок" – на борту находились 5 человек
Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Авиаторщина".
Самолет Ан-30М научно-производственного предприятия "Мир", разбившийся сегодня, 22 июня, примерно в 11 утра на подлете в аэропорт "Оленьок" (Якутия).
На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8 из аэропорта Полярный.
Впоследствии эту информацию подтвердили в МЧС РФ. Спасатели отметили, что машина последний раз выходила на связь в 30 км от аэропорта "Оленьок", аварийный маяк не срабатывал. На борту было 5 человек.
В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что Ан-30 пропал при заходе на посадку, произошла потеря радиосвязи.
Впоследствии МЧС РФ сообщили, что самолет обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленьок, люди на борту живы, трое пострадали.
Издание "База" сообщает, что по мнению капитана, самолет совершил жесткую посадку из-за полной выработки топлива — двигатели Ан-30 внезапно остановились, поэтому пришлось совершать экстренную посадку.
- Отметим, что это уже третий случай авиакатастроф в России в течение недели. 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.
- Вчера, 21 июня, еще один военный самолет при схожих обстоятельств потерпел аварию в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.
- В Якутии до сих пор не найден пропавший 21 июня самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения.
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