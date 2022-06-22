Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Авиаторщина".

Самолет Ан-30М научно-производственного предприятия "Мир", разбившийся сегодня, 22 июня, примерно в 11 утра на подлете в аэропорт "Оленьок" (Якутия).

На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8 из аэропорта Полярный.

Впоследствии эту информацию подтвердили в МЧС РФ. Спасатели отметили, что машина последний раз выходила на связь в 30 км от аэропорта "Оленьок", аварийный маяк не срабатывал. На борту было 5 человек.

В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что Ан-30 пропал при заходе на посадку, произошла потеря радиосвязи.

Впоследствии МЧС РФ сообщили, что самолет обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленьок, люди на борту живы, трое пострадали.

Издание "База" сообщает, что по мнению капитана, самолет совершил жесткую посадку из-за полной выработки топлива — двигатели Ан-30 внезапно остановились, поэтому пришлось совершать экстренную посадку.

Отметим, что это уже третий случай авиакатастроф в России в течение недели. 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

Вчера, 21 июня, еще один военный самолет при схожих обстоятельств потерпел аварию в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.

В Якутии до сих пор не найден пропавший 21 июня самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb