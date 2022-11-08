У России третий в течение недели инцидент с пассажирским самолетом. Борт из Стамбула аварийно приземлился в Сочи
Самолет Sukhoi Superjet российской авиакомпании Red Wings, перевозивший 100 пассажиров, совершил аварийную посадку в Сочи из-за разгерметизации салона
Об этом сообщают российские СМИ.
О том, что самолет, следующий из Стамбула в Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил около 21:00.
Издание отметило, что на борту самолета находятся около 100 человек, а причиной посадки является разгерметизация салона.
Впоследствии в пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что самолет успешно приземлился, пишет РБК.
"7 ноября, командир воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Екатеринбург, пригласил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по технической причине. В 23:05 самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи", – сообщили в пресс-службе.
Профильный телеграмм-канал "Авиаторщина" добавил, что речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100 российского производства.
- Напомним, на прошлой неделе в России произошло два инцидента с пассажирскими самолетами. Сначала в Иркутске Airbus A320 садился с заблокированным шасси, а впоследствии после вылета из Сочи в Boeing 737-800 треснуло лобовое стекло – в обоих случаях удалось избежать катастрофы.
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