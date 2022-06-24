Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на документ Международной организации гражданской авиации (ICAO).

23 июня РБК сообщил со ссылкой на закрытый бюллетень ICAO, что в России наблюдается нерешенная проблема с безопасностью полетов.

"Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом", - говорится в документе.

Действия России нарушают 18 статью Чикагской конвенции, запрещающую двойную регистрацию самолетов авиакомпаний. Таких воздушных судов в РФ уже более 600 – они находятся одновременно в российском и бермудском реестрах.

ICAO рекомендовала решить проблему до 14 сентября. В противном случае зафиксированная информация о "существенных опасениях в области безопасности" станет общедоступной.

По словам официального представителя ICAO Энтони Филбина, если к середине сентября ситуация с "явно существенной и до сих пор не решенной проблемой в области обеспечения безопасности полетов" не будет устранена, на сайте ICAO, где публикуются результаты аудитов безопасности полетов, напротив России появится "красный флажок". Тогда Россия станет третьей страной в мире после Эритреи и Бутана, где официально декларированы проблемы обеспечения безопасности полетов.

Минтранс РФ традиционно не признает проблему и переворачивает ее "с ног на голову". Как передает "Коммерсант", в ведомстве пояснили, что в России работают 11 организаций, имеющих достаточно ресурсов и квалифицированного персонала для технического обслуживания самолетов.

Отметим, что ICAO использует "красные флажки" для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать получающим их государствам. Решение, что делать с этой информацией остается на усмотрение каждого отдельного государства.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств, и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м – более чем на 30%.

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