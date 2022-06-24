У России существенные проблемы с безопасностью полетов. Она может оказаться в "списке опасности" рядом с Эритреей и Бутаном
Если до 14 сентября авиационные власти РФ не устранят проблему, то список будет официально обнародован, а напротив России установят красный флажок, свидетельствующий об опасности пассажирских полетов
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на документ Международной организации гражданской авиации (ICAO).
23 июня РБК сообщил со ссылкой на закрытый бюллетень ICAO, что в России наблюдается нерешенная проблема с безопасностью полетов.
"Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом", - говорится в документе.
Действия России нарушают 18 статью Чикагской конвенции, запрещающую двойную регистрацию самолетов авиакомпаний. Таких воздушных судов в РФ уже более 600 – они находятся одновременно в российском и бермудском реестрах.
ICAO рекомендовала решить проблему до 14 сентября. В противном случае зафиксированная информация о "существенных опасениях в области безопасности" станет общедоступной.
По словам официального представителя ICAO Энтони Филбина, если к середине сентября ситуация с "явно существенной и до сих пор не решенной проблемой в области обеспечения безопасности полетов" не будет устранена, на сайте ICAO, где публикуются результаты аудитов безопасности полетов, напротив России появится "красный флажок". Тогда Россия станет третьей страной в мире после Эритреи и Бутана, где официально декларированы проблемы обеспечения безопасности полетов.
Минтранс РФ традиционно не признает проблему и переворачивает ее "с ног на голову". Как передает "Коммерсант", в ведомстве пояснили, что в России работают 11 организаций, имеющих достаточно ресурсов и квалифицированного персонала для технического обслуживания самолетов.
Отметим, что ICAO использует "красные флажки" для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать получающим их государствам. Решение, что делать с этой информацией остается на усмотрение каждого отдельного государства.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств, и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м – более чем на 30%.
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