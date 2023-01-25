У России отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил российской Казани право на проведение Суперкубка УЕФА-2023 еще два года назад, однако сейчас у страны-агрессора отобрали этот турнир.

Новым городом, где разыграют Суперкубок, УЕФА выбрал греческие Афины.