У России отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА
Суперкубок УЕФА-2023, который должен был пройти в российской Казани, перенесен в Афины
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил российской Казани право на проведение Суперкубка УЕФА-2023 еще два года назад, однако сейчас у страны-агрессора отобрали этот турнир.
Новым городом, где разыграют Суперкубок, УЕФА выбрал греческие Афины.
- Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.
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