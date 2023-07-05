У России отобрали право на проведение ЧЕ по гандболу

Об этом сообщает Европейская федерация гандбола.

У России отобрали право на проведение ЧЕ, которое должно пройти в 2026 году.

"Было сосредоточено внимание на ситуации с женским Евро-2026, который был отдан России в ноябре 2021 года. После заседания исполкома состоялись консультации с федерацией гандбола России, и было принято решение искать альтернативное место проведения турнира", - говорится в заявлении Европейской федерации гандбола.