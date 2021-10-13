У России отобрали медаль в исторической для Украины эстафете Олимпиады-2014

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Международного союза биатлонистов.

В обновленных финишных протоколах указано, что результаты Ольги Зайцевой аннулированы по решению Международного олимпийского комитета. Ранее россиянку пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга.

В Сочи биатлонистка завоевала серебро в женской эстафете, заняла 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.

В эстафете вместе с Ольгой Зайцевой за Россию выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина.

Отобранное у россиянок серебро отдали Норвегии, бронзу получит Чехия. Золото в эстафете в Сочи впервые в истории выиграла сборная Украины, за которую выступали Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.





2 февраля стало известно, что бывшему президенту Международного союза биатлонистов норвежцу Андресу Бессеберг грозит 10 лет тюрьмы за сокрытие фактов употребления россиянами допинга.