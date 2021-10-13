У России отобрали медаль в исторической для Украины эстафете Олимпиады-2014
Женскую сборную России по биатлону лишили серебра Олимпийских игр-2014 в Сочи из-за дисквалификации Ольги Зайцевой за допинг
Об этом свидетельствуют данные официального сайта Международного союза биатлонистов.
В обновленных финишных протоколах указано, что результаты Ольги Зайцевой аннулированы по решению Международного олимпийского комитета. Ранее россиянку пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга.
В Сочи биатлонистка завоевала серебро в женской эстафете, заняла 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.
В эстафете вместе с Ольгой Зайцевой за Россию выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина.
Отобранное у россиянок серебро отдали Норвегии, бронзу получит Чехия. Золото в эстафете в Сочи впервые в истории выиграла сборная Украины, за которую выступали Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.
- 2 февраля стало известно, что бывшему президенту Международного союза биатлонистов норвежцу Андресу Бессеберг грозит 10 лет тюрьмы за сокрытие фактов употребления россиянами допинга.
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