Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта.

"Мы рады объявить, что наше главное мероприятие пройдет в Сингапуре. Здесь есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на самом высоком уровне и комплексный подход к водным видам спорта", - заявил президент FILA Хусейн аль-Мусаллам.

Казань выбрали местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта в июле 2019 года. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины FILA отстранила от участия в своих соревнованиях россиян.

На чемпионате мира по водным видам спорта разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании и водном поло.