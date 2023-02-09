У России отобрали чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был состояться в 2025 году в Казани, перенесли в Сингапур
Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта.
"Мы рады объявить, что наше главное мероприятие пройдет в Сингапуре. Здесь есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на самом высоком уровне и комплексный подход к водным видам спорта", - заявил президент FILA Хусейн аль-Мусаллам.
Казань выбрали местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта в июле 2019 года. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины FILA отстранила от участия в своих соревнованиях россиян.
На чемпионате мира по водным видам спорта разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании и водном поло.
- 25 января матч за Суперкубок УЕФА-2023, который должен был пройти в Казани, был перенесен в Афины .
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