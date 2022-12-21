У России отобрали ЧЕ по конькобежному спорту и шорт-треку

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

"По подтверждению Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и продолжительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", — говорится в сообщении Международного союза конькобежцев.

В ISU также объявили о рассмотрении новых заявок стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.

"Спасибо мировому конькобежному сообществу и международным партнерам за поддержку Украины и непоколебимую позицию относительно мирной миссии спорта! РФ и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока продолжается война в Украине", - пишут в Министерстве молодежи и спорта.

В октябре сборную России отстранили от участия в чемпионате мира по дзюдо в Узбекистане.

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