У России отобрали ЧЕ по конькобежному спорту и шорт-треку
Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у РФ право проведения ЧЕ по конькобежному спорту и шорт-треку
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
"По подтверждению Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и продолжительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", — говорится в сообщении Международного союза конькобежцев.
В ISU также объявили о рассмотрении новых заявок стран на проведение чемпионатов по конькобежному спорту и шорт-треку.
"Спасибо мировому конькобежному сообществу и международным партнерам за поддержку Украины и непоколебимую позицию относительно мирной миссии спорта! РФ и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока продолжается война в Украине", - пишут в Министерстве молодежи и спорта.
- В октябре сборную России отстранили от участия в чемпионате мира по дзюдо в Узбекистане.
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