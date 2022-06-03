У России отобрали ЧЕ по художественной гимнастике
ЧЕ-2023 по художественной гимнастике, который должен был пройти в России, перенесут в другую страну
Об этом сообщает European Gymnastics .
Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза открыл тендер на проведение ЧЕ по художественной гимнастике. Прием заявок на турнир будет открыт до 24 июня 2022 года.
Соревнования должны были пройти в Москве в мае 2023 года.
- В марте олимпийский призер по художественной гимнастике Анна Ризадинова призвала российских спортсменов не быть инструментом для кремлевской пропаганды.
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