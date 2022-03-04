У России отобрали ЧЕ по каратэ, который пройдет в 2023 году

Об этом сообщает Европейская федерация карате .



Руководство ЕФК уверено, что из-за вторжения российской армии в Украину, проведение турнира в России – невозможно.



"В нынешних печальных обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и соболезнования всем, кто пострадал от этого кризиса. Мы надеемся, что разрешение конфликта будет найдено в ближайшее время, чтобы восстановить нормальную жизнь и, таким образом, наши мероприятия можно будет безопасно проводить по всей Европе ", – сказал президент Европейской федерации карате.



ЧЕ по каратэ должен был пройти в 2023 году в Москве.

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